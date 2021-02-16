خبير الـ«نيولوك» بدراما رمضان: رانيا يوسف بتسيبلي نفسها

يشارك خبير التجميل ومصفف الشعر هيثم دهب، في غالبية الأعمال الدرامية التي تنافس في الماراثون الرمضاني2021، والإشراف على الإطلالات و«اللوكات» التي ستظهر بها عدد من النجمات.

وقال هيثم دهب، في تصريحات صحفية، إنه تم ترشيحه ليتولى مسؤولية الـ«نيولوك» الفنانات في أغلب الأعمال الفنية بالماراثون الرمضاني المقبل.

يتعامل مع هند صبري ودنيا سمير غانم

وأوضح هيثم دهب، أن أغلب الفنانات سيفاجئن الجمهور في الظهور بإطلالات جديدة في موسم رمضان القادم منهن الفنانة التونسية هند صبري والفنانة مي عمر، والفنانة ماجدة زكي.

تعامل مع هنا الزاهد في «حلوة الدنيا سكر»

ويشارك خبير التجميل هيثم دهب، في عدد من الأعمال الدرامية لعام 2021 منها مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة النجوم أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، ومسلسل «نسل الأغراب» للنجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، من تأليف وإخراج محمد سامي، بخلاف مسلسل «حلوة الدنيا سكر» للفنانة هنا الزاهد، الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات DMC.

وعن تعامله مع بعض الفنانات قال هيثم دهب، إن الفنانة دنيا سمير غانم قامت بـ«قص شعرها» من أجله بعدما طالبها بذلك ليتلاءم مع طبيعة الدور، أما عن تعامله مع الفنانة رانيا يوسف بـ«تسيبلي نفسها».

انطلاقته فنيًا مع نجمة الجماهير

وبدأ خبير التجميل هيثم دهب، مشواره المهني في عالم الفن من خلال تعامله مع نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، وأثبت نجاحًا كبيرًا معها، ما أدى إلى طلب غالبية النجمات والنجوم للتعامل معه ليصبح واحدًا من أهم مصففي الشعر في مصر والوطن العربي.