صحة الفيوم تتسلم 5 تابلت لمنظومة تسجيل تطعيمات كورونا
بدء التطعيم للراغبين داخل المستشفيات المركزية
كتب:
أسماء أبو السعود
04:34 م | الثلاثاء 16 فبراير 2021
صحة الفيوم تستلم 5 تابلت خاص بالتسجيل لتلقي تطعيمات كورونا
أوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أنّ مديرية الصحة، تسلّمت اليوم الثلاثاء، عدد 5 أجهزة تابلت خاصة بمنظومة التسجيل لتلقي تطعيمات لقاح كورونا، موضحاً أنّه يجري توزيعها على مستشفيات الفيوم العام وطامية وإطسا وسنورس وإبشواي، مشيراً إلى بدء التطعيم للراغبين في تلقي اللقاح، اعتباراً من اليوم، داخل المستشفيات المركزية أو مستشفى الفيوم العام.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة تلقي كافة الفرق والأطقم الطبية للقاح كورونا، حيث استمع المحافظ، في وقت سابق اليوم، إلى شرح تفصيلي بالصور من وكيل وزارة الصحة، لتوضيح الأعمال النهائية داخل مستشفى الصدر والغرف التي تم فرشها، كما استعرض أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بمحافظة الفيوم، برئاسة المحافظ، وبحضور نائبه، الدكتور محمد عماد، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام علي حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والأداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة في كل مستشفى ونسب الأشغال بها، حيث أكد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، وأن يتحمل الجميع المسؤولية المشتركة في التصدي للأزمة.
وأضاف أنّ الاجتماع تناول مراجعة معدلات استهلاك الأكسجين، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك آليات توريد الأكسجين السائل، فضلاً عن إجراءات وخطوات تلقى الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا.