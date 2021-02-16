صحة الفيوم تتسلم 5 تابلت لمنظومة تسجيل تطعيمات كورونا

أوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أنّ مديرية الصحة، تسلّمت اليوم الثلاثاء، عدد 5 أجهزة تابلت خاصة بمنظومة التسجيل لتلقي تطعيمات لقاح كورونا، موضحاً أنّه يجري توزيعها على مستشفيات الفيوم العام وطامية وإطسا وسنورس وإبشواي، مشيراً إلى بدء التطعيم للراغبين في تلقي اللقاح، اعتباراً من اليوم، داخل المستشفيات المركزية أو مستشفى الفيوم العام.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بسرعة تلقي كافة الفرق والأطقم الطبية للقاح كورونا، حيث استمع المحافظ، في وقت سابق اليوم، إلى شرح تفصيلي بالصور من وكيل وزارة الصحة، لتوضيح الأعمال النهائية داخل مستشفى الصدر والغرف التي تم فرشها، كما استعرض أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بمحافظة الفيوم، برئاسة المحافظ، وبحضور نائبه، الدكتور محمد عماد، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام علي حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والأداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة في كل مستشفى ونسب الأشغال بها، حيث أكد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، وأن يتحمل الجميع المسؤولية المشتركة في التصدي للأزمة.

وأضاف أنّ الاجتماع تناول مراجعة معدلات استهلاك الأكسجين، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك آليات توريد الأكسجين السائل، فضلاً عن إجراءات وخطوات تلقى الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا.