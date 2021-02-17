حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يتميز بأنه شخص وفي وطاهر، وحكيم وعاقل، ويميل للعملية والواقعية في حياته، ولا يحب العيش في الأحلام والسير وراء الأوهام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم، وتتمتع اليوم بمخيلة خصبة تساعدك على فهم الطرف الآخر.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي من مواليد 28 أغسطس.