حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء ذكي ومجتهد ويمكن الاعتماد عليه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تكون القائد لمسار حياتك الشخصية ويمنحك الفلك سحرا وتألقا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.