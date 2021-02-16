إعادة فتح ميناء الأدبية بعد تحسن طفيف في حالة الطقس

قالت مصادر بميناء الأدبية، إن حركة الملاحة عادت لها منذ قليل، بعد توقف منذ ساعات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت مواني البحر الأحمر ظهر اليوم، اضطراب في حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية، ما سبب خطورة على حركة العائمات البحرية.

وبحسب مصادر ملاحية، فإن سرعة الرياح بلغت 30 عقدة في اتجاه الشمال الشرقي، وارتفعت بين 4 إلى 6 أمتار في حالة مضطربة للبحر.

وكشفت هيئة الأرصاد اليوم الثلاثاء، عن موجة سيئة تضرب محافظات مصر، مع عدم الاستقرار علي السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري.

وبحسب بيان للأرصاد فانه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تمتد إلي القاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء، فيما تتكاثر السحب حالياً في المنطقة الغربية القريبة من الاسكندرية.

وحذرت الأرصاد من طقس بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهاراً مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبحسب البيان فإنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من (السلوم -مطروح- اسكندرية- بلطيم -رشيد- دمياط بورسعيد -كفر الشيخ -البحيرة والدقهلية) بينما تأتي أمطار متوسطة رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على (العريش- رفح- رأس سدر- وسانت كاترين) مع فرص تشكل الثلوج على وسط سيناء وأمطار أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من القاهرة -الجيزة- القليوبية- السويس -الشرقية -الغربية والمنوفية.

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابسو التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية وملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.