إغلاق موانئ السويس ونويبع لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر في بيان لها، اليوم الأربعاء، إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ومينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، وتتراوح شدة الرياح بميناء نويبع بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكد البيان أنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

وتعرضت محافظة جنوب سيناء لعاصفة رملية خفيفة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية في جميع المدن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة تشهد هبوب رياح متوسطة محملة برمال خفيفة، ولم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والرئيسية مفتوحة أمام حركة المرور.

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة لمواجهة أي تداعيات سلبية لسوء الأحوال الجوية، والحد من سرعة السيارات لتجنب حوادث سير.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيول، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية، و رفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات .