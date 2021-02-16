تحصين أكثر من مليوني رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

الحمى القلاعية

وأوضح التقرير، المقدم من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصين مليون و15 ألف و773 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها: 608 ألف و847 رأس أبقار، و344 ألف و805 رأس جاموس، و53 ألف و170 رأس أغنام، و8 آلاف و951 رأس ماعز، حتى 15 فبراير2021.

حمى الوادي المتصدع

وأوضح التقرير، المقدم من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصين 996 ألفا و275 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها: 593 ألف و172 رأس أبقار، و342 ألف و303 رأس جاموس، و51 ألف و313 رأس أغنام، و8 آلاف و951 رأس ماعز، و536 رأس جمال، حتى 15 فبراير2021 أيضا.

الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات

وناشد السيد القصير، وزير الزراعة، جميع المربيين وأصحاب الثروة الحيوانية، بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم.

وأكد القصير، أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية، من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.