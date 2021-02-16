ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن هناك مراعاة لامتحانات المرحلة الثانوية، ففي الصف الأول والثاني الثانوي تم تحديد خمس ايام للاختبارات، وسيكون امتحانات الصف الأول الثانوي في يوم وامتحان طلاب الصف الثاني في يوم اخر وتم مراعاة ذلك في الأوركسترا إلي أنه بشأن الشهادة الثانوية فهي كالمعتاد تم أرجائها إلي امتحانات نهاية العام.

وحول موعد امتحانات الشهادة الثانوية، قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية، في البث المباشر الذي تجربة صفحة الأزهر الشريف الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لكل حادث حديث، وسيحدد في حينها و سيعلن للجميع.

الثانوية الأزهرية

اضاف: تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية «الصف الثاني» في الفترة من السبت الموافق 27 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل

حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والإثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

إمتحانات نهاية العام

اما الامتحانات التي تعقد بلجان «مرة واحدة» في نهاية العام، قال رئيس قطاع المعاهد الازهرية: الامتحانات هي الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي وأدبي»، وشهادة الثانوية للعلوم الإسلامية، ونقل معاهد القراءات، وشهادات معاهد القراءات، والشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية، والشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.

وكان الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية عقد اجتماع بالأمس مع قيادات القطاع، أكد خلاله أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التى أعلنها وزير التربية والتعليم، والتنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسيتم إعلان المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأن الأزهر مستعد لكل السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.