«التعليم العالي» تعلن تفاصيل منح الحصول على الدكتوراه مقدمة من الصين

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين، خاصةً في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية.

وأكد التقرير أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 28 فبراير الجاري، في العديد من التخصصات العلمية، وهي «علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية، الميكانيكيا، الكهرباء، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها»، وتسلم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات.

ويشترط في المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم على 33 عامًا في 1 سبتمبر 2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام في 1 سبتمبر 2021.

ولمزيد من المعلومات واستيفاء استمارة التقديم الإلكتروني يمكن الرجوع للموقع الآتي من هنـــا

وأكد التقرير، التزام الجانب الصيني بقيمة منحة شهرية بمبلغ 3500 يوان قابلة للزيادة، وإعفاء كل طالب من «رسوم التسجيل، القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، تكاليف المواد الدراسية المحددة، نفقات الإقامة المقررة، دفع مبلغ معين مرة واحدة لترتيب الإقامة، تقديم العلاج الطبى بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، وخدمة الترانزيت عند الانتقال من العاصمة الصينية إلى مكان الدراسة للالتحاق بالجامعة وعند العودة بعد التخرج».

أما الجانب المصري ممثلاً في الإدارة العامة للبعثات بالوزارة، سيتحمل طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين، استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالصين.

يشار إلى أن المنحة لاتشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة.