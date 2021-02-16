استشاري طب نفسي: الانشغال بالمستقبل كثيرا مرض يجب علاجه

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إن هناك أشخاص يعيشون حياة مرضية وأصبحوا مرضى بالقلق، ويعتبرون أن القلق شيء طبيعي وأسلوب حياة، وهذا أمر خاطئ، موضحا أن الشخص يعرف أنه قلق عندما لا يكون منتبه بنسبة كبيرة في الحاضر ويركز مع المستقبل ويتخيل أمورا سيئة، مثل توقع صحته بعد 10 سنوات وغيرها.

التفكير الإيجابي في المستقبل أمر إيجابي

وأضاف «يسري» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أن التفكير الإيجابي في المستقبل أمر هام وضروري، لأن هذا يدفع الإنسان إلى الأفضل، لكن التفكير في السلبي يؤثر عليه ويجعله شخصا سيئا لا يستطيع العمل أو العيش بشكل جيد في الوقت الحاضر.

التفكير في الشيء يكون 3 مرات فقط ثم يجب أخذ القرار

وتابع استشاري الطب النفسي: «التفكير الصحي في الشيء يكون من خلال التفكير فيه في 3 مرات، ثم أخذ ردة فعل حياله، وعدم الانشغال كثيرا بالأمر، ويصبح مرض ووسواس قهري، لذا أخذ القرار أمر هام، لأن التفكير طويلا في الأمور يستهلك من صحة الشخص دون الاستفادة، والأشخاص القلقة لديهم تردد عالي».

وواصل: «أخذ قرار والتنفيذ أفضل من التفكير في وقت طويل، والإنسان الصحيح يفكر عدة مرات قبل أخذة ردة فعل ثم يستشير أهل العلم ثم يستخير الله ثم يأخذ بالأسباب لأن ذلك هو التفكير المنطقي، بينما القلق لن يفيد ويجعل الأشخاص تسرح في زمن آخر وتصاب بالقلق، والشخص المصاب المقلق لا يحصل على منتج من عمله».

التفكير يعتمد بشكل كبير على الوراثة

واستطرد: «التفكير يعتمد بشدة على الوراثة فأبناء الشخص الكريم يكونوا كرماء والمعجب بنفسه أولاده يظهرون معجبون أيضا بأنفسهم لكن البيئة تلعب دورا أيضا، لذا يجب مراعاة طريقة تربية الأبناء لتجنيبهم القلق المعدِ».