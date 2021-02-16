أمطار تضرب الإسماعيلية وسيولة مرورية في الشوارع.. صور وفيديو

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على المدينة، وبعض المراكز والقرى.

وانتشرت السحب الملبدة بالغيوم في سماء الإسماعيلية، منذ عصر اليوم الثلاثاء، فيما زادت سرعة الرياح بشكل كبير في الرابعة عصرا.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة متواصلة، تحسبا للتقلبات الجوية.

وأمر بشارة، بانتشار فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه في الميادين الرئيسية، وأماكن تجمع المياه لرفعها أول بأول حال سقوط الأمطار وتراكمها.

وشهدت قناة السويس اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة بصورة طبيعية رغم حالة الطقس السيء، واضطراب البحر في منطقة البحر الأحمر ومواني قناة السويس.

وقالت مصادر ملاحية، إنه تم التنبيه على مرشدي قناة السويس، باتخاذ كل الاحتياطات ورفع حالة الطوارئ بمبنى الإرشاد وإدارة التحركات، تحسبا لأي طوارئ خلال الساعات المقبلة.

ونشرت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي سيارات رفع المياه في شوارع وميادين الإسماعيلية وبعض المراكز والقرى.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة المياه بمنطقة القناة إنه تم نشر سيارات شفط المياه «الفاكيوم والنافوري» وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في أماكن التمركز بالشوارع وميادين المحافظات الثلاثة لمواجهة الأمطار.

واضاف أنه تم نشر فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول مشيرا لي انه يجري المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة مو خلال غرفة عمليات مستمرة علي مدار 24 ساعة.