سوء الأحوال الجوية في دمياط وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج 

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المحافظة، خاصةً المناطق الساحلية، اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة، مما أدى إلى توقف حركة الصيد في بوغاز مدينة عزبة البرج، حيث توقفت المراكب عن السروح، فيما انتظمت حركة الملاحة بميناء دمياط.

وأكد «عصام الراوي»، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، في تصريحات لـ«الوطن»، توقف الصيادين عن السروح بسبب سوء الأحوال الجوية، متمثلة في الرياح الشديدة، التي تسببت في ارتفاع الأمواج لما يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، حيث توقفت حركة الصيد تماماً.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت المحافظ على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدةً أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقاً لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة، والتأكد من جاهزيتها، لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية، والتعامل مع أي تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدةً على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.