سمية الخشاب في إطلالة ساخنة : «الفلانتين لسه مخلصش» (صور)

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في إطلالة جريئة ساخنة، وهي ترتدي ملابس باللون الأسود ، وذلك في جلسة تصوير جديدة، كشفت عنها مساء اليوم الثلاثاء.

ونشرت سمية الخشاب، صورًا من جلسة التصوير الأخيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُعلقة عليها: «الفلانتين لسه مخلصش».

في سياق آخر، تُشارك الفنانة سمية الخشاب، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، حيث يُعيد هذا المسلسل «سمية» مرة أخرى للدراما بعد غياب دام 3 سنوات، فكان آخر أعمالها مسلسل «بالحلال» عام 2017، وشارك معها في بطولة المسلسل منة فضالي، وبعدها شاركت في المسرح بمسرحية «يا تصيب يا تخيب»، مع أحمد أدم والتي عرضت في السعودية، وشارك في بطولة المسرحية معها سامح حسين ومروة عبدالمنعم وحجاج عبدالعظيم ومن تأليف محمد نبوي وإخراج محسن رزق.

يذكر أنّ مسلسل «موسى» مقرر عرضه في رمضان 2021، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، والذي يضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول شاب صعيدي يدعى موسى، يتوفى والده وهو صغير السن، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى الأخرى في وقت مبكر، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وبحسب تصريحات محمد رمضان، فإن أحداث مسلسل موسى بها جزء من الحقيقة، لكنها كانت قبل سنوات عديدة من أحداث قضية عزت حنفي، التي شغلت الرأي العام منذ ما يقرب من 20 عاما