الأزهر: إلغاء امتحان القرآن الشفوي للفصل الدراسي الأول بسبب كورونا

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن إلغاء الامتحان الشفوي للقرآن الكريم، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، نظرا للأوضاع القائمة في ظل وباء كورونا.

وأكدت الضويني، في لقاء مباشر علي صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن امتحانات القرآن الكريم لن تكون تراكمية، بل ستكون مخصصة عن هذا الفصل، وهذا قائم فقط على هذا الفصل، أما امتحان الفصل الدراسي الثاني في القرآن فسيكون تراكمي.

وأضاف أن القاعدة الرئيسية هي التسهيل ومراعاة الظروف الحالية، والامتحان سيكون تحريري في اختيارات القرآن والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ألغى الامتحان الشفوي إلى أن تزول الجائحة.

وحول الأجزاء الملغاة في المناهج بخصوص شهر يناير، أكد وكيل الأزهر أنه تم حذفه وسيتم مراعاة ذلك في الأسئلة.

قواعد امتحانات الأزهر

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الإثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي.

وتبحث قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من خلال توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة بكل المعاهد، كذلك ستكون هناك صرامة في الامتحانات، وسيتم توفير مطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل معهد، وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات سيكون مرتديا الكمامة، ولن يزيد عدد الطلاب على 14 طالبا في كل لجنة، مع ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ومديريات الصحة بالمحافظات وتوفير طبيب لكل لجنة.

وكان الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عقد اجتماعا أمس مع قيادات القطاع، أكد خلاله أن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التي أعلنها وزير التربية والتعليم، مؤكدا على التنسيق بين الأزهر والتربية والتعليم بشأن الامتحانات.

كما أعلن أنه سيتم إعلان المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، وأن الأزهر مستعد لكل السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.