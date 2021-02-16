 مانشستر سيتي يستعيد دي بروين ويفقد جوندوجان

يتأهب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، للعودة إلى تشكيلة فريقه مانشستر سيتي، في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك.

وغاب دي بروين عن حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، منذ ما يقرب من شهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، قد يغيب الألماني إيلكاي جوندوجان عن المباراة.

ولم يشارك دي بروين، أفضل لاعب في إنجلترا، عن 7 مباريات في جميع المسابقات، منذ إصابته خلال فوز السيتي على أستون فيلا بثنائية نظيفة في 20 يناير الماضي.

وبدوره قال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة إيفرتون من المحتمل أن تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة لجوندوجان.

وأصيب اللاعب الذي سجل 11 هدفا في آخر 12 مباراة بالدوري، في الفخذ الأيمن، مع نهاية مباراة توتنهام، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب البريميرليج بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وليستر صاحب المركز الثالث، بعد الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري.