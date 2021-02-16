«بورش» تعلن عن الجيل الجديد من سيارة الأحلام

أعلنت شركة بورش العريقة للسيارات رائدة السيارات الرياضية، عن سيارتها الجديدة «Porsche 911 GT3» الجيل الجديد كليا بتحسيناتها الجديدة ومحرك جديد ووزن أخف من الجيل السابق، وهى واحدة من سيارات الأحلام لكل عشاق السيارات حول العالم وتلقب بـ «خاطفة القلوب».

أعلنت «بورش» عن الجيل الجديد بمحرك أكثر قوة سعة 4.0 لتر بدون تربو «NA» تنفس طبيعى مكون من 6 اسطوانات «بوكسر»، ويولد قوة 502 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 469 نيوتن متر «سبب العزم المنخفض يرجع إلى عدم وجود تربو».

تتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 3.4 ثانية فقط، وتصل لسرعة قصوى 320 كم\س، وتتوفر السيارة بخيارين من نواقل الحركة، يدوى من 6 سرعات أو أوتومايتك من نوع PDK.

ذكرت «بورش» أن معظم أجزاء السيارة مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكاربون فايبر مثل غطاء المحرك والاسبويلر الخلفى، بالإضافة إلى نظام تعليق جديد أخف وزنا من السابق.

واستخدمت الكثير من ألياف الكربون فايبر لتخفيف وزن السيارة، وحسنت الانسيابية لتحقيق أفضل أداء لسيارتها الجديدة «911 GT3»، وحققت أدائا مبهرا على حلبة «Nurburgring» وحققت زمن أقل من 7 دقائق.

أما عن التحسينات الخارجية فى «Porsche 911 GT3»، فتتمثل فى المقدمة التى تغيرت نوعا ما وتم تغيير الاكصدام الأمامى ليشمل فتحات تهوية أكثر من الجيل السابق لتحسين تهوية السيارة، والانسيابية أيضا.

وتم تغيير غطاء المحرك بغطاء آخر بفتحتين فى مقدمته بدلا من جوانب غطاء المحرك فى الجيل السابق، وتم إلغاء فتحات التهوية التى كانت موجودة على جانبى السيارة.

وأكبر تغيير فى خلفية السيارة هى الإضاءة الخطية الجديدة والاسبويلر الجديد المصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكاربون فايبر وأيضا اكصدام الخلفى للسيارة.

أما عن الأسعار فلم تعلن «بورش»، عنها وقالت إنها ستعلن عنها قبل طرحها للبيع فى أمريكا، أول سوق سيتم طرحها فيه.