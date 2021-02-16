محافظ الفيوم يُسلم الكؤوس لأبطال دوري مراكز الشباب لكرة القدم
كتب:
أسماء أبو السعود
10:07 م | الثلاثاء 16 فبراير 2021
محافظ الفيوم يُسلم الكؤوس لأبطال دوري مراكز الشباب لكرة القدم
سلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو، ممثل إدارة سنورس الشبابية.
وكان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد شهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.
وأقيمت المباراة بين فريقي مركز شباب سيلا، ممثل إدارة الفيوم الشبابية، ومركز شباب جردو، ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيء تصدر بها الدوري وفاز بكأس البطولة.
حضر المباراة كل من اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.
ومن جهته، قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مطالباً إياهم ببذل الجهد والعطاء في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات مصر.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم إلي أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر.
وأوضح المحافظ أنّ دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 2020/2021، شارك فيه 17 فريقاً، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.