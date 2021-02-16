محافظ الفيوم يُسلم الكؤوس لأبطال دوري مراكز الشباب لكرة القدم

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو، ممثل إدارة سنورس الشبابية.

وكان محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد شهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.

وأقيمت المباراة بين فريقي مركز شباب سيلا، ممثل إدارة الفيوم الشبابية، ومركز شباب جردو، ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيء تصدر بها الدوري وفاز بكأس البطولة.

حضر المباراة كل من اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.

ومن جهته، قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مطالباً إياهم ببذل الجهد والعطاء في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات مصر.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم إلي أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر.

وأوضح المحافظ أنّ دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 2020/2021، شارك فيه 17 فريقاً، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.