فوبيا إسحاق يطلق أغنية «شيماء» الجديدة بالتعاون مع ليلين على «أنغامي»

يستعد الفنان الجزائري فوبيا إسحاق، لإطلاق أغنيته الجديدة «شيماء»، بالتعاون مع الفنانة ليلين حصريا على تطبيق أنغامي، وجاءت الأغنية على شكل حديث بين أخ وأخته، متناولة الانحرافات والإساءات المختلفة التي يمكن أن تواجهها المرأة في أي عمر، ليس فقط العنف الجسدي، لكن أيضًا العنف اللفظي والتخلي والغيرة، أغنية مدتها 3 دقائق و50 ثانية، تتلخص في سلسلة من النصائح والرسائل، التي يمكن أن تنطبق على أي شخص.

«شيماء» من كلمات الفنان نفسه، تلحين حليم كرونيك، من إنتاج شركة شبكة نات، وهي أول شركة إنتاج جزائرية دخلت مجال أغنية الراب المحلي، بإعطاء بعد فني جديد وتجاري لهذا الفن، وسيتم إطلاق هذه الأغنية حصريًا على منصة أنغامي يوم 21 فبراير، يليها مقطع كليب فيديو يوم 25 فبراير من إخراج ليندة بورني، مؤسسة شبكة نات.

«شيماء» هو أيضًا المقطع الرابع من الألبوم الثاني لفوبيا، بعد Willy Wonka، والذي من المقرر طرحه في الفصل الثاني من عام 2021، سيتم إصدار جميع المعلومات حول هذا الألبوم في وقت لاحق، بسبب جائحة COVID 19، وكان لابد من تأجيل عدة مشاريع للتعاون الدولي.

فوبيا إسحاق، اسمه الحقيقي إسحاق سعد الدين، 27 سنة، هو مغني راب جزائري من ضواحي الجزائر العاصمة، ملقب بالبومة، رمز الحزن والظلام والوحدة والكآبة، فوبيا يرى البومة كحيوان ملك.

وبدأ الراب في عام 2011، لكنه أثبت نفسه منذ عام 2013 كفنان لا يمكن تجنبه في مسرح الراب الجزائري، حصل على العديد من النجاحات، وبصمته هي مزيج بين الأغنية والراب النصي الذي استحوذ على جمهور كبير.

ويحظى بشعبية كبيرة، حيث تتابعه أعداد كبيرة على الشبكات الاجتماعية. ولديه أكثر من مليون مشترك على قناته على يوتيوب بأكثر من 200 مليون مشاهدة، وما يقرب من مليون متابع على إنستجرام، بالإضافة إلى كونه واحدًا من أشهر مغني الراب الجزائريين على منصات الموسيقى.