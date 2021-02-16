تفاقم أزمة أغنية محمد فؤاد «احكيلك» بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام

تقدم الفنان محمد فؤاد، ببلاغ أمس، إلى النائب العام، ضد شركة «قنوات»، يتهمها فيه بـ«انتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية له»، حيث اتهم المطرب في بلاغه، «الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب».

محمد فؤاد وشركة «قنوات» أزمة جديدة بسبب الأغنيات

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تحدث بين المطرب محمد فؤاد وشركة قنوات، فمن قبل انفجرت أزمة بين الطرفين بسبب ألبوم «فؤاد» الذى لم يطرح حتى الآن ويحمل عنوان «سلام»، وأصدر المطرب حينها بيانا للإعلام قال فيه «ما تدعيه شركة قنوات عبر بيان لها على المواقع الإلكترونية، وعبر الصحافة كذب، بأن بينها وبينه عقد مباشر أو أية اتفاقات ملزمة له أو أي عقد احتكار أو حصوله على أية مبالغ مالية منها أو خلافه، وقيامها بوهم الجميع بأنها كما لو كانت متعاقدة معه وهذا ما ينفيه الفنان محمد فؤاد».

وأشارت مصادر مقربة من محمد فؤاد لـ «الوطن» بأن ما حدث مؤخرا ما هي إلا محاولة من أجل إيقاف نجاحات المطرب الاخيرة، ولكن الأغنية لم تكن فقط على يوتيوب، بل تم طرحها على العديد من المنصات الإلكترونية مثل «أنغامي» ولذلك نجاح الأغنية سيستمر ولن يتوقف.

وأشار المصدر إلى أن نجاحات «فؤاد» سيتم استكمالها خلال الأيام المقبلة بعد طرح أغنيتي «ليه» و«احكيلك» سيتم طرح أغنية ثالثة خلال الأيام المقبلة لتكون ثالث أغنيات الألبوم الجديد.

يذكر أن أغنية «احكيلك» التى طرحها محمد فؤاد مؤخرا هي من كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد وتقول كلماتها:

(احكيلك عنها أقولك إيه غير إنها هي

اللي أنا حبيتها..وحبها سر وعايش فيا

ماكنتش بتحكي ومطمنة في الكون غير ليا

كانت تحكيلي عن حب جديد بسهولة كدا عادي

وابقى هموت هتجنن منها واعمل فيها هادي

بتعذب من يوم ما عرفتها..ودا حالي يوماتي

عايش أيامي كإني وحيد..وبجد عانيت

والناس بتلومني.. العمر بيجري.. وليه خبيت

طول عمري بخاف م اليوم دا لا ييجي.. وابعد وانساها

جربت أنساها بغيرها واقول كان ماضي وفات

توحشني.. اروحي اتمني اشوفها لو في سكات

ارجع واصارح نفسي وأقولي - لأ - خلينا أخوات)