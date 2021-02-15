«بسبب حفيدته» .. محمد ثروت: أفكر في تقديم أغنية للأطفال

قال الفنان محمد ثروت، إنه يفكر تقديم أغنية للأطفال بسبب حفيدته فريدة، مضيفاً أن نجله أحمد هو من شجعه على إطلاق أغنيته الأخيرة «يا مستعجل فراقي»، وإنه محمد رحيم اختار من بين الملحنين الذين التقاهم للتعاون معه، إذ تعاون معه في أكثر من أغنية وطنية، لكن لم يسبق لهما التعاون في أغاني رومانسية، وعرض عليه الأغنية، التي ألّف كلماتها الشاعر الغنائي تامر حسين.

وأضاف ثروت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عندما سمعت الأغنية شعرت بأن هناك صلة تربطني بها، وقبلتها على الفور دون أن أجري أي بروفة.. قعدت مع محمد رحيم مرتين، وفي المرة التالتة سجلنا الأغنية، الأغنية أخدت قلبي».

وتابع: «الأغنية لكل الأعمار مش لسن معين، وفي شباب عندهم 16 سنة سمعوها، وده أسعدني لأن جمهورنا بخير، لأن الناس هي اللي بتنصر الفنان وتتقبل عمله وتطلب منه الاستمرار، وبالتالي بيبقى على الفنان عبء إنه يكون على مستوى التزام الناس وحبهم وتأييدهم».

ورفض الفنان محمد ثروت، وجهة النظر التي تقول إن الجمهور يرفض الفن الراقي: «زمان في السينما كنا بنشوف موجات، لكن لما كانت بتتعرض أفلام تانية استجابة الجمهور بتتغير، لكننا عندما نطرح عملًا يكون له استجابة طبقًا للوقت ونوعية العمل والشكل، لكن منقدرش نعمم».

وأردف الفنان محمد ثروت، أنه سيسعى إلى الاستمرار في النجاح الذي حققه خلال الفترة المقبلة: «أنا سايب نفسي لابني وهو يدير كل شيء، وسنفاجئ الناس في فترة قريبة جدًا».