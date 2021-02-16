متحف شرم الشيخ يحتفل مع زواره بعيد الحب: كروت معايدة وحفل فني

نظم متحف شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، احتفالية تحت شعار «Mrwt» لمشاركة رواده في احتفالات عيد الحب، ووزع أمناء المتحف «كروت معايدة» باللغة الهيروغليفية على زائري المتحف.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن جميع رواد المتحف شاركوا اليوم في الاحتفالية، وشارك الجميع في جولة إرشادية للتعرف على مجموعة متميزة من القطع الأثرية بالمتحف، التي تُعبر عن الحب، مثل التمثال المزدوج لـ«ثاي ونايا» الذي يمثل دعم الزوجة لزوجها، وتمثال آخر للملك «تحتمس الأول وحتشبسوت»، الذي يمثل الأب والابنة، وغيرها من مقتنيات المتحف الثمينة.

وحرص بعض الرواد على بث فيديو مباشر من داخل المتحف، للتعبير عن الحب باللغات العربية، والإنجليزية، وكذلك الإيطالية.

وأبدى الجميع إعجابهم بالاحتفالية، وحسن الاستقبال والضيافة في تلك المناسبة، وعبروا عن مدى سعادتهم بزيارة المتحف الذي يعد صرحا سياحيا أضاف لمدينة شرم الشيخ الكثير.

وأكد مدير المتحف، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، من خلال التأكيد ارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع قياس درجة الحرارة قبل الزيارة و دخول المتحف.

وكان متحف شرم الشيخ الدولي، قد استقبل وفدا من طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة المتحف لاستقبال الرحلات المدرسية على مستوى كافة مدن محافظة جنوب سيناء، للتعرض على مقتنيات المتحف وما يحتويه من آثار، وكان في استقبال الوفد المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين، مدير المتحف.

واصطحب الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، الوفد في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف، وذلك من خلال سيناريو العرض المتحفي، من خلال تقديم شرح مبسط للأطفال، وأبدى الطلاب إعجابهم وانبهارهم بمقتنيات المتحف، وقاموا بكتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية داخل خرطوش مكتوب على ورق البردي مصحوبًا بشرح مبسط للغة المصرية القديمة.