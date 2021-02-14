وفد طلابي يزور متحف شرم الشيخ الدولي

استقبل متحف شرم الشيخ اليوم، وفدًا من طلاب المدرسة الفرنسية الدولية الابتدائية بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة المتحف لاستقبال الرحلات المدرسية على مستوى كافة مدن محافظة جنوب سيناء، للتعرف على مقتنيات المتحف وما يحتويه من آثار.

كان في استقبال الوفد المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين مدير المتحف.

واصطحب الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، الوفد في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف؛ للتعرف على مقتنيات المتحف، وذلك من خلال سيناريو العرض المتحفي، من خلال تقديم شرح مبسط للأطفال.

وأبدى الطلاب، إعجابهم وانبهارهم بمقتنيات المتحف، وقاموا بكتابه أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية داخل خرطوش مكتوب على ورق البردي مصحوبًا بشرح مبسط للغة المصرية القديمة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، من خلال التأكيد ارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع قياس درجة الحرارة قبل الزيارة ودخول المتحف.

وأكد أن إدارة متحف شرم الشيخ الدولي حريص على تدريب وإعداد العاملين به على كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على يد خبراء متخصصين في هذا المجال، وتحت إشراف قطاع المتاحف بوزارة الآثار.

وأوضح أنه جرى إعداد وتجهيز قاعة للتدريب بشكل يراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لرفع كفاءة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأثنى مدير متحف شرم الشيخ، على جهود وزارة السياحة لتطوير أداء العاملين بالمتاحف. وأوضح أن المتحف يستقبل يوميًا الرحلات المدرسية، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي الذي يقوم به المتحف، لاطلاع الطلاب والطالبات على المقتنيات الأثرية التي توجد داخل قاعات العرض المتحفي، خاصة مقتنيات الملك «توت عنخ آمون» و«محاكاة المقبرة»، وتقديم شرح مبسط لكل أثرمن الآثار التي يضمها المتحف بشكل يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب.