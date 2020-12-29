متحف شرم الشيخ يعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل بداية من اليوم وحتى إشعار آخر، مع استمرار استقبال زوار المتحف داخل قاعات العرض المتحفي فقط .

وقال أحمد حسنين، مدير المتحف، إن هذا القرار جاء تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، تزامنًا مع تزايد أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المتحف في تصريح له اليوم، إنه يجري تعقيم كافة الممرات والمناطق التي يتواجد فيها الزوار بشكل يومي، وكافة المناطق التي تكون موقع لتلامس المواطنين، إضافة إلى قياس درجة حرارة الوافدين للمتحف والعاملين به يوميًا، و تطبيق السعة الاستيعابية التي حددتها وزارة السياحة وهي 50% من الطاقة الاستعابية.

وأهاب مدير المتحف بالزائرين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.