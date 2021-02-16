مصادر: «قرار بالنقل» وراء تحريض موظف على حرق سيارة مديره بالإسماعيلية 

كشفت مصادر مسؤولة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الموظف الذي أشعل النار في سيارة مديره، كان قد رفض الاستجابة لقرار بنقله من مديره، في سبتمبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، ويدعى «فتحي.ش.م» 55 سنة، كان يعمل مسؤول البريد في إدارة أبو عطوة، وصدر له قرار بالعودة للعمل فني بالإدارة، لحاجة العمل له، وإسناد مهمة البريد لموظف آخر بجانب عمله الأساسي.

وبحسب المصادر، رفض المتهم تنفيذ القرار وتغيب عن العمل أكثر من مرة بحجة صحية، إلى أن واجه مديره بأنه إمام مسجد ويعمل على تحفيظ القرآن، وأنه لن ينفذ قرار النقل.

وبحسب المصادر، فإن المتهم عمل على تنفيذ قرار النقل للعمل كفني، وقدم طلبا للنقل إلى مكان آخر، وتمت الموافقة عليه بعد يومين فقط من ارتكاب واقعة حريق السيارة.

وكشفت مصادر، أن المتهم استعان بزوج شقيقته «له معلومات جنائية» لإشعال النيران في سيارة المدير وهي «عهدة للشركة»، في محاولة لإلحاق الأذى به للإطاحة به منصبه في إدارة أبو عطوة.

واستعان المتهم الثاني، زوج شقيقة المتهم الأول، ويُدعى «محمد.ص.ع» 37 عاما مقيم بمركز ومدينة أبو صوير، بشخصين آخرين، ونفذوا عملية إشعال النار في سيارة مدير إدارة كهرباء أبو عطوة بمقر العمل.

وبحسب المصادر، فإن السيارة كانت أسفل استراحة مدير الإدارة، وأشعلوا النار فيها في ساعة متأخرة من الليل، بسكب مواد بترولية عليها وفرو هاربين.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، من ضبط الجناة بعد تتبع خط سيرهم.

وجددت نيابة مركز الإسماعيلية أول أمس، برئاسة شريف رفعت، حبس المتهمين الأربعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على السيارة.