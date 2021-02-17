في 8 نقاط.. تعرف على مبادرة حرم جامعي رياضي صحي

كشف التقرير المقدم من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن إطلاق مبادرة «حرم جامعي رياضي صحي»، لمختلف الجامعات والمعاهد المصرية، عددا من الأهداف التي يسمو إلى تحقيقها، أبرزها تشجيع الطلاب على ممارسة الهوايات المختلفة من الالعاب الرياضية.

معلومات مهمة عن مبادرة حرم جامعي رياضي

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مبادرة حرم جامعي رياضي:

- المبادرة تهدف لإعداد قيادات شبابية، كي يصبحوا سفراء لتوعية المجتمع الطلابي بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمرا.

- تفعيل الأنشطة الطلابية ودورها في بناء القائد الفعال وتنمية مهاراته.

- المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأوبئة والأمراض والوقاية منها.

- يستلزم الاشتراك في المبادرة أن التسجيل الإلكتروني يتطلب الآتي:

1- استمارة للجامعة باسم الجامعة.

2- استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة.

3- تشكيل فريق العمل للمبادرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة.

- المبادرة ترتكز على 5 مجالات رئيسية:

1- التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية.

2- الوقاية من المرض.

3- أسلوب التغذية الصحي.

4- التوعية الرياضية، كالنشاط الرياضي، والندوات، والمسابقات.

5 - التوعية البيئية، كالأماكن الصحية لممارسة الأنشطة وكذلك التعليم وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة، وأنشطة ثقافية واجتماعية، مثل: الوقاية من الإدمان، الصحة النفسية والعقلية.

وكذلك المسؤولية الاجتماعية، والأنشطة فنية، مثل: التوعية عن طريق الفن، ويافطات الإرشادات العامة، وكذلك الأعمال الفنية المعبرة عن المبادرة.

- يقوم معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضي بتدريب وتأهيل الكوادر عن طريق دورات تدريبية وفقًا لمحاور المبادرة.

- تنظيم ورش عمل وأنشطة مختلفة بالجامعات.

- المبادرة تقدم جوائز مالية وعينية للجامعات المشاركة الحاصلة على المراكز الأولى وأعلى التقييمات.

وأكد الدكتور صبحي حسانين، أن التنفيذ للمبادرة سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنها تتعلق بالمجتمع الجامعي ككل، لافتا إلى أن شارة الإعداد والتجهيز البدء في المسابقة تم توزيعها على الجامعات ككل، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء منها سيم تعميمها على مستوى الجامعات العربية ككل، مشيرا إلى أن المبادرة سيتخللها ندوات وإرشادات للجميع في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف صبحي أنه سيتم اختيار أفضل 5 جامعات على مستوى مصر للمشاركة بهم في مسابقة الاتحاد العربي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تنمية مهارات الطلاب ككل في المهارات الرياضة المختلفة.