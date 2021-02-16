الخشت: قصر العيني أصبح يضم أكبر مستشفى للاستقبال بالشرق الأوسط

كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة أنشأت أكبر مستشفى للاستقبال والطوارئ بالشرق الأوسط، ضمن أعمال تطوير قصر العيني، حيث كان يحتوي على مجرد قسم للاستقبال والطوارئ على مساحة 700 متر، لكن بعد عمليات التطوير، أصبح لدينا مستشفى كامل للاستقبال والطوارئ، على مساحة 7 ألاف متر، ووفق كود المستشفيات العالمي.

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المستشفى تحتوي أجهزة للاستقبال والطوارئ تكلف شرائها 100 مليون جنيه مصري، وتم شرائها من دول متقدمة مثل المانيا وفرنسا وبريطانيا، مؤكدا أن مستشفى الاستقبال والطوارئ أصبحت درة في القصر العيني.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عمل المستشفى بأكملها يخضع لإدارة إلكترونية.

وعلى مستوى أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بوباء كورونا، صرح أن الجامعة كانت قد قدمت خطة استباقية لأزمة كورونا، حين تم تشكيل 5 فرق بحثية، في مارس من عام 2020، معلنا أن هذه الفرق البحثة أنتجت حوالي ربع إنتاج مصر على مستوى الأبحاث الدولية.

وأكمل، كما أنتجت 30 % من التجارب السريرية على مستوى مصر، بالإضافة إلى التعاون الكبير الذيتم بين أحد الفرق البحثية بجامعة القاهرة، وبين أحد المراكز الهامة في مصر، وما نتج عن ذلك من مخرجات هالهامة، التي تفيد الدولة اليوم في تعاملها مع الجائحة، خاصة فيما يتعلق باكتشاف نوع الفيروس الموجود في مصر، لأن ذلك يحدد الكثير من الأشياء ويؤثر بشكل كبير على سياسات التعامل مع هذا الفيروس.

ونبه ان هذا الفريق البحثي لجامعة القاهرة، مازال واصل عملها بكل قوة وبطريقة هادئة غير معلنة، ويتعاون مع أحد المراكز المصرية بالغة الأهمية، وبالفعل توصلا إلى نتائج هامة جدا سيعلن عنها قريبا.