رامي رضوان: هناك توقعات بوصول تعداد مصر لـ200 مليون نسمة في 2050

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك توقعات صادرة من الأمم المتحدة، تشير إلى أن عدد سكان مصر، إذا استمر بالمعدل الحالي، سيصل إلى 200 مليون نسمة في عام 2050.

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن ما يحدث في مسألة الإنجاب والزيادة السكانية يصل إلى حد الـ«هبل»، موضحا: «أنت غير قادر على الإنفاق عليهم لية تجيبهم.. وهناك خلل جسيم في القلب والعقل، وبيوصل بعض الناس إنهم يبيعوا أطفالهم مثل الحادث الذي وقع منذ أيام وعرض الأهل طفلهم للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي».

40 مليون مواطن أقل من سن العمل

وكشف أنه وفقا للبيانات، فإن هناك 40 مليون مواطن في مصر أقل من سن العمل، وبالتالي لا نستطيع أن نقول عنهم ثروة بشرية، لأنهم يحتاجون إلى التدريب والتأهيل، عشان يبقوا قوة دافعة، وبالتالي يحتاجون التعليم أولا.

وتناول «رضوان» في مقدمة برنامجه تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح عدد من المشروعات الصحية، وقال إن الدولة اقتحمت العديد من المجالات، وأطلق إشارة البدء للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في الثلاث محافظات التي تشملهم المنظومة، وأعطى شارة البدء لتنفيذ المنظومة في 3 محافظات جديدة وهي: الإسماعيلية والأقصر، وجنوب سيناء.

الدولة تسعى لتنفيذ منظومة التأمين الصحي في 10 سنوات

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة تسعى إلى تنفيذ المنظومة خلال عشر سنوات بدلا من 15 سنة، وأكد أن الدولة مستعدة لإعادة فحص «فيروس سي» لـ70 مليون مواطن، لأن الدولة تسعى لأن تصبح مصر خالية من «فيروس سي»، كما أشار إلى المبادرات التي طرحتها الدولة في مجال الصحة، مثل موضوع التقزم لدى الأطفال، وفحص الأمراض المزمنة، ومبادرة صحة المرأة.