انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة رغم التقلبات الجوية والطقس السيئ

كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة الدولي استمرار العمل وسط أجواء جوية متقلبة، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن حركة الملاحة الجوية وحركة الإقلاع والهبوط، مستقرة حتى الآن، دون التأثر بموجة الطقس البارد أو الأمطار، التي بدأت صباح أمس، على مناطق مختلفة بالبلاد، وموضحة أن الأمطار الغزيرة لا تؤثر على حركة الطيران فوق المطارات وأن العواصف الترابية والضباب هم الأكثر تأثيراً على حركة الملاحة الجوية بالمطارات.

المطارات المصرية تواصل استقبال رحلاتها بشكل منتظم رغم التقلبات الجوية

وأضافت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار القاهرة الدولي لم يشهد حتى الآن إلغاء هبوط رحلات بسبب الطقس السيئ، ولم يحدث أي تحويلات من مطار إلى آخر بديل سواء من القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، نظراً لعدم الحاجة لذلك حتى ساعة تاريخه.

وواصلت لجنة التدخل السريع التي شكلتها شركة ميناء القاهرة الجوي التنسيق والمتابعة بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار القاهرة الدولي، خاصة أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

شركة ميناء القاهرة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بأرض مهبط المطار

وناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، ضرورة تجنيب جميع المعدات الموجودة على أرض المهبط، وإعادة تنظيمها لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات الأمطار، فضلا عن الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، والاستعداد الكامل بمعدات الشفط لسحب تجمعات المياه فور تجمعها بأرض المهبط.

وناشدت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» المسافرين، التواجد قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات، لضمان الوصول إلى صالات السفر خلال مواعيد السفر المقررة سلفاً.

مطار القاهرة يستقبل 18 ألف راكب على متن 178 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

وشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، خلال الـ24 ساعة الماضية مغادرة ووصول 18 ألف راكب على متن 178 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.