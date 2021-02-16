إصابة ربة منزل و3 أطفال بأعيرة نارية في ظروف غامضة بقنا

أصيب 4 أشخاص بأعيرة نارية في ظروف غامضة بمحافظة قنا، قبل قليل، وهم ربة منزل و3 أطفال، يقيمون بقرية الكرنك، بدائرة مركز أبو تشت، حيث تم نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطاراً مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية، إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وهم: «قاعودة عبدالعليم»، 37 سنة، و«شيماء عبد الرازق عبد العليم»، 14 سنة، و«مازن حسن عبد العليم»، 13 سنة، و«مروة محمد عبد العليم»، 10 سنوات، بطلقات نارية.

وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية في أبوتشت إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.