للحفاظ على الباقة حتى موعد التجديد.. خطوات تحديد عدد مستخدمي الواي فاي

يتسائل الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت، عن نفاد باقة النت الخاصة بهم، قبل حلول موعد تجديد الباقة، وعند البحث عن السبب، قد يجدون أن هناك أشخاص آخرين قاموا باختراق شبكة الواي فاي الخاصة، ثم قاموا بسحب الميجات الخاصة بشبكة الواي فاي المخترقة، لذلك توفر شبكات الإنترنت المختلفة، إمكانية تحديد عدد مستخدمي الواي فاي، ليتم تحديد عدد من الأشخاص فقط، من لهم الحق في تحديد عدد مستخدمي شبكة النت.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات تحديد عدد مستخدمي شبكة الواي فاي، كالتالي:

خطوات تحديد عدد مستخدمي الواي فاي

- يقوم المستخدم من خلال جهاز اللاب توب بالدخول إلى إعدادات الرواتر الخاصة به، شرط أن يكون متصل بالإنترنت والراوتر المراد تحديد عدد مستخدميه بالدخول إلى المتصفح 192.168.1.1.

- ثم يقوم المستخدم بتسجيل اسم جهاز الراوتر الخاص به ورقم المرور الخاص بجهاز الراوتر الثابتة في جميع الشبكات وهي كلمة admin، يتم كتابتها مرة في اسم الجهاز، ومرة أخرى في كلمة المرور.

- وعند الدخول إلى إعدادات الراوتر يتم الضغط على خانة basic والتي يمكن من خلالها يمكن التحكم بالحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الشريط الأحمر الموجود يسار الشاشة.

- ثم بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار أيقونة WLAN والمسئولة عن إعدادات شبكة الواي فاي الخاصة بالراوتر.

- ثم يقوم المستخدم بتحديد عدد المتصلين بشبكة الواي فاي الخاصة بالراوتر من خلال Maximum number الأيقونة المسئولة عن تحديد الحد الأقصى لعدد مستخدمين شبكة الواي فاي.

ويمكن التحكم في جميع إعدادات الراوتر مثل تغيير الاسم وتغيير كلمة المرور الخاصة بتوصيل الأجهزة مثل اللابتوب والموبايلات بجهاز الواي فاي من خلال الإعدادات الموجوده بأيقونة WLAN.