عبدالغفار: جامعة الملك سلمان مغطاة بـ"واي فاي" وكل الشاشات تفاعلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يمر على مصر منذ زمن طويل إدارات سياسية وحكومات مهتمة بملف التعليم مثلما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أمام فرصة تاريخية لن تعوض.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوفد السعودي الذي زار مصر اليوم، وجامعة الملك سلمان، شهد بفخامة الجامعة، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية العلم في بناء الإنسان المصري سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

وتابع بأن محافظة جنوب سيناء، لم يكن بها أي مبنى للتعليم العالي، لكن هذا الوضع تغير بافتتاح 3 فروع لجامعة الملك سلمان فيها، كل فرع منهم يصلح لأن يكون جامعة، مشددًا على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة جامعات جديدة ليس عبارة عن منشآت فقط، لكن الأمر مرتبط بتطوير العملية التعليمية.

واختتم: "جامعة الملك سلمان ذكية وكل منظومات إدارة البرامج التعليمية الإلكترونية موجودة مثلما هو الحال في إدارة شؤون الطلاب والأنشطة الرياضية، كما أنها مغطاة بشبكة واي فاي، والشاشات داخل القاعات الدراسية تفاعلية يستطيع الطالب باستعمال هاتفه أن يطلع على المحاضرة من خلالها، كما يمكن للأستاذ تحضير المحاضرة من السيارة على الموبايل أو الفلاشة ويعرضها للطلاب".