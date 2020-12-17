إزاي تخفي شبكة الـ «واي فاي» المنزلية وكيفية حمايتها من الاختراق؟

قد يتعرض البعض لسرقة شبكة واي فاي ما يتسبب في تقليل سرعات الإنترنت، وهو ما يدفع البعض للبحث عن الطريقة المُثلى لحماية الشبكة من القرصنة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة كيفية حماية شبكة واي فاي من السرقة والاختراق:

خطوات تغيير كلمة السر وإخفاء اسم شبكة الواي فاي

- الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم، من خلال كتابة الكود "192.168.1.1" في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- تظهر صفحة الدخول إلى الشبكة الخاصة بالمستخدم والمشترك بها.

- يتم تسجيل الإسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية وهي "admin".

- تظهر الإعدادت الخاصة بجهاز الراوتر، ثم يتم تغيير كلمة المرور قبل إخفاء الشبكة حتى لا تظل الأجهزة التي اخترقت شبكة الواي فاي من قبل متصلة بالشبكة.

- يتم تغيير كلمة السر من خلال الضغط على أيقونة Network ثم الضغط على WLAN، ثم الضغط على Secutity، ثم تغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.

- ولإخفاء اسم شبكة الواي فاي، يتم الدخول إلى إعدادات اسم الشبكة، ثم الضغط على علامة صح الموجوده أمام أيقونة hide s s it، ثم يتم الضغط على submit لتأكيد التعديلات الجديدة.

- وللدخول على الشبكة المخفية، يتم الضغط على علامة الويب الموجودة أسفل يمين سطح المكتب، ثم الضغط على الشبكات المخفية، ثم كتابة اسم الشبكة وكلمة السر الخاصة بها، وعلى الفور يتم الاتصال بالشبكة المخفية.