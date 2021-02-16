«الأرصاد» تحذر من رحلات السفاري وسط سيناء بسبب الطقس السيء

علقت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، مؤكدة أن المنخفض الجوي الذي يشهده البلاد في الوقت الحالي تم التحذير منه مسبقًا ببيان واضح لكافة المواطنين، على صفحة الهيئة، كما حذرت في الوقت ذاته المواطنين من رحلات السفاري في وسط سيناء.

موجة الطقس السيء قد تستمر حتى الخميس المقبل

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم وقد تستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث إن موجة الطقس السيء ونشاط الرياح والأمطار مستمرة على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها.

انخفاض درجات الحرارة غدا بمعدل درجتين عن اليوم

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الموجة تكون متوسطة أو خفيفة على القاهرة والدلتا، كما تشهد محافظات الجمهورية انخفاضًا لدرجات الحرارة غدًا بمعدل درجتين مقارنة باليوم الثلاثاء، لتكون في القاهرة مابين 11و12 درجة كدرجة عظمي.

الأرصاد تحذر من رحلات السفاري بسبب الطقس السيء

وحذرت شاكر من رحلات السفاري على وسط سيناء تحديدا بسبب انخفاض درجات الحرارة عليها، كما ذكرت أن جميع المحافظات ستتأثر بنفس الكتلة الهوائية الباردة، ومن ثم لن تكون هناك فوارق في درجات الحرارة بين المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على الإسكندرية

وتابعت: «من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في محافظة الاسكندرية 11-12 درجة وكذلك في شمال الصعيد وفي الجنوب مابين 15-16 درجة وجنوب سيناء مابين 17-18 درجة».