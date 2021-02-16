السيطرة حريق هائل في مخزن كرتون بالمنوفية واستمرار عمليات التبريد

اندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، يقع على مساحة 1000 متر مربع، بجوار المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، حيث انتقل على الفور عدد من القيادات التنفيذية والشرطة إلى مكان الحادث، إلى جانب قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بعدد سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بعدد 2 لودر، للمساهمة في أعمال إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى المنطقة المجاورة، وتواصل فرق الحماية المدنية أعمال تبريد منطقة الحريق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفيةء إخطاراً من مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن للكرتون بجوار المنطقة الصناعية بقويسنا، وتمت السيطرة علي الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، كان يتابع عملية إخماد الحريق بمخزن الكرتون، وأوضح البيان أن محمود عبد السلام، نائب رئيس المركز والمدينة، كان متواجداً عىي أرض الواقع، لمساعدة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.