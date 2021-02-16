أخطر أنواع السحر بمقابر المنوفية.. استهداف الطلاب والفريق بين الأزواج

نظم عدد من شباب قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حملة لتطهير مقابر القرية من أعمال السحر، ورصفها بالإنترلوك، واستعان الشباب بأحد الشيوخ المتخصصين في استخراج الأعمال السحرية .

سحر لطالب وملابس داخلية

وكشف عبدالعزيز تعلب، أحد الشباب المشاركين في الحملة، عن استخراج أخطر أنواع السحر جرى دفنه داخل المقابر واكتشفت أثناء تنظيفها ورصفها، موضحا أن الأعمال، سحر استهدف طلاب متفوقين علميا وأنهاروا علميا بعدها، ومن بيين الأعمال التي تم اكتشافها سحر للتفريق بين الزوجين، وبعض الأعمال السفلية كان لطلب المحبة والزواج من شخص معين، موضحا أن بعض المواطنين سعوا من خلال تلك الأعمال لإيذاء أقاربهم .

المقابر مليانة سحر

وأضاف «تعلب»، أنه تم الإستعانة بشيخ متخصص في فك الأعمال السحرية، وتم فحص وتفتيش عدد قليل من الشوارع والمقابر، مؤكدا أن الجميع مصدوم من كم الأعمال السحرية التي وجدت داخل المقابر والمدفونة في الشوارع، مضيفا أن الشيخ المتخصص في فك الأعمال السحرية قال لنا : «المقابر عندكم مليانه سحر ولازم ناس كتير تتطوع علشان تخرج الأعمال دي».

أقمشة وشعر

وأوضح، أن الأعمال السحرية المدفونة بالمقابر، من بينها أقمشة ملفوف فيها شعر ومكتوب عليها كتابات وملابس داخلية وحاجات غريبة غير معلوم هويتها، وجمجمة صغيرة، مؤكدا أن جميع المشاركين في البحث عن الأعمال بالمقابر كانوا في حالة صدمة وذهول مما شاهدوه من كم كبير من الأعمال السحرية في جزء صغير جدا بعد البحث في المقابر، ولفت إلى أنه على الرغم من تحذير القرآن الكريم من السحرة والدجالين إلا أن أصحاب النفوس الضعيفة قليلة الإيمان استمروا فى ضلالهم وراء أعمال السحر لإيذاء غيرهم من البشر.

ويواصل الشباب في قري محافظة المنوفية أعمال تطهير المقابر من الأعمال السحرية التي باتت منتشرة في الكثير من القري علي مستوي المحافظة، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة علي مستوي جميع محافظات مصر .