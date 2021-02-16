رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات هطول الأمطار في المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى ،واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشدداً على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على بؤر تجمع المياه.

تفعيل غرف الأزمات

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار للتأكد من تصريف المياه بالتنسيق مع مديري فروع شركة المياه كل في نطاقه، مؤكداً استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات .

أرقام للطوارئ بالمنوفية

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن متابعة الأحداث والإبلاغ عن أي طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804)أو الخط الساخن (15562)، مناشداً جموع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.