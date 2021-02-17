«الشباب والرياضة» تبدأ تنفيذ خطة «اكتشاف مليون موهوب كرة يد» بالمدارس

بدأت وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ خطة اكتشاف مليون لاعب موهوب في كرة اليد، من مدارس التربية والتعليم في جميع المحافظات.

تجهيز مراكز تدريب لإفراز اللاعبين الموهوبين في كرة اليد

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تجهيز مراكز تدريب لإفراز اللاعبين الموهوبين، في لعبة كرة اليد، بالتعاون مع العديد من الأطراف منها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد المصري لكرة اليد، والاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث ستقوم مراكز التدريب، باستقبال الطلاب الموهوبين في اللعبة من المدارس وتدريبهم، وتأهليهم لأن يكونوا لاعبين محترفين.

وجاءت هذه الخطوة بعد النجاح الكبير والمبهر الذي شهده مونديال بطولة كأس العالم لكرة اليد الذي نظمته مصر في الفترة من 13 يناير 2021 إلى 31 يناير من نفس الشهر، على الصالات المغطاة باستاد القاهرة والعاصمة الإدارية، وبرج العرب، ومدينة 6 أكتوبر، ولاقى التنظيم إشادة كبيرة وغير مسبوقة من جميع دول العالم، والذي أكد على قدرة الدولة المصرية الحديثة الفائقة في تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة بنجاح لا نظير له، لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا، وتم على إثره إلغاء بطولات كبرى، بسبب عدم قدرة البلاد التي كانت مرشحة لتنظيمها عن تحملها لتنظيم هذه البطولات.

صبحي: تطلعاتنا كبيرة في نشر الرياضات المختلفة داخل المدارس

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تطلعات وزارة الشباب الرياضة والحكومة، في نشر الرياضات المختلفة داخل المدارس، في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة، مؤكدا أن هذه التطلعات سوق تنعكس حاضرا ومستقبلا على تطوير الرياضة المدرسية، ووضع برامج متطورة للنهوض بها، مشيدا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدور الكبير الذي تلعبه في تخريج طلاب قادرين على ممارسة الرياضة، والتناغم مع منظومة برامج نشر الألعاب الرياضية في المجتمع وكل مؤسسات الدولة ومن بينها المدارس.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، عقد اجتماعا بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، لوضع خطة وبرامج وآليات تنفيذ وإتمام مشروع نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، واكتشاف اللاعبين الموهوبين في اللعبة من بين طلاب المدارس.