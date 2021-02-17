الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة، وذورة الحالة سوف تستمر غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 6 أو 7 درجات مئوية، وانخفاض درجات الحرارة مستمر منذ ساعات الصباح، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 11 درجة مئوية.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة « dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن هناك استمرارا لنشاط الرياح في أغلب الأنحاء، ومن المقرر أن يكون أشد من نشاط الرياح اليوم، وبالتالي فإن هذا يزيد من الإحساس بالبرودة، ويساهم في رفع الأمواج لارتفاعات أعلى.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمواج في الإسكندرية ارتفعت اليوم إلى حوالي 4 أمتار في البحر المتوسط، وغدا سوف ترتفع إلى حوالي 6 أمتار، وسوف تصل في البحر الأحمر إلى 4 أمتار.

أما عن الأمطار، فقال إنها ستكون غزيرة على على السواحل الشمالية، ورشيد وبلطيم، وكفر الشيخ، والبحيرة، ورفح وبورسعيد، ووشمال سيناء، ومن المتوقع أن تكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة، ومناطق متفرقة.

وأكد أن سرعات الرياح سوف تهدأ يوم الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، وبالتالي فإن هذا يساهم في تقليل الشعور بالبرودة، ويرفع درجات الحرارة حيث تصل إلى 16 درجة مئوية، وليس 12 كما سيحدث يوم الأربعاء.