إغلاق 6 مواني وبواغيز على مستوى الجمهورية بسبب الطقس السيئ

أعلنت عدة مواني وبواغيز على مستوى الجمهورية، غلق حركة الملاحة والصيد بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج في اليوم الأول، من نوة الشمس الصغيرة التي ضربت الاسكندرية والمحافظات الساحلية، وجميع مناطق الجمهورية.

الإسكندرية والدخيلة

وأعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح، وارتفاع الأمواج، حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، في بيان، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

إغلاق مينائي نويبع والغردقة

كما أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة بالبحر الأحمر وميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء، بالاضافة إلى غلق نويبع البحري في جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، التي تتراوح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

غلق ميناء شرم الشيخ البحري

وقالت في بيان، إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري، لشدة الرياح، التي تتراوح ما بين 25 و30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، واضطراب حالة البحر، معلنة رفع درجة الاستعداد بكل المواني.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

بوغاز عزبة البرج

وفي دمياط، أدت موجة الطقس السيء إلى توقف حركة الصيد في بوغاز مدينة عزبة البرج، حيث توقفت المراكب عن السروح، فيما انتظمت حركة الملاحة بميناء دمياط.

وقال عصام الراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، إن توقف الصيادين عن السروح بسبب سوء الأحوال الجوية، متمثلة في الرياح الشديدة، التي تسببت في ارتفاع الأمواج لما يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، حيث توقفت حركة الصيد تماماً.

وأعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد منخفض جوي يجلب رياح شديدة البرودة على البحر الأبيض المتوسط، كما تتكون سحب كثيفة في البحر المتوسط وتتقدم نحو السواحل الشمالية وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية اليوم.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليا، مستمرة إلى الأربعاء، وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى في أماكن متفرقة، حيث إن البلاد تشهد في الوقت الحالي، موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.