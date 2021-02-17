مخرج «السرب»: اتخضيت من رد فعل الجمهور على الفيلم

قال المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم «السرب»، إنه «مخضوض» من رد الفعل، وحدثت ضجة كبيرة جعلته يخاف لأن سقف التوقعات كبير جدا، والقادم سيكون أفضل بإذن الله.

وأضاف «جلال» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء أنه شعر بـ«شعور مرعب وفي نفس الوقت جميل» أثناء التقاط صورة مع طائرة «إف 16»، والإحساس في هذه اللحظة لا يوصف.

وتابع مخرج فيلم «السرب»، أن الصعوبة والمسؤولية هو أن تكون القصة سينمائية وفي نفس الوقت واقعية وليست خيالية، وتحويل هذا إلى دراما تشويقية فيها عناصر جذب للجمهور.

وأشار إلى أنهم ما زالوا يعملون على المشاهد، وكل المشاهد صعبة، مضيفا: «يا رب يقدرنا ونبقى قدها»، موضحا أن الفيلم مؤثر جدا، والغرض منه ليس الإبهار، ولكن التأثير في أي مواطن مصري جُرح من هذه الحادثة، وكيف تم رد الاعتبار في خلال 24 ساعة.

وأكد أن المشاهد عندما يشاهد الفيلم سيشعر بكل ذلك، والفيلم لا يوثق الحادثة فقط، ولكنه يقدم القصة بشكل سينمائي.

هذا، وأعلنت شركة سينرجي، اليوم الإثنين، عن فيلم جديد يحمل اسم «السرب»، وهو يوثق قصة قصف القوات الجوية المصرية لمعسكرات داعش في ليبيا، ردا على استشهاد عدد من المصريين على أيدي الإرهابيين عام 2015.

والفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين، مثل: الفنان أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، ومنى زكي، وغيرهم من الفنانين.