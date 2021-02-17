مدير «تطوير العشوائيات» يوضح مصير مبنيي ماسبيرو والخارجية

أجاب المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول «لماذا لم يشمل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو إزالة مبنى التليفزيون ومبنى وزارة الخارجية ونقله لمكان آخر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «on».

وقال صديق، إن مبنى وزارة الخارجية ليس قديما ويحتاج لتطوير وذات الحال بالنسبة لمبنى الإذاعة والتليفزيون، الذي أصبح رمزا للإعلام في مصر وأفريقيا والوطن العربي وبات رمزاً له معنى تاريخي حتى ولو لم يكمل 100 عام من عمره.

وحول دخول الملحق التجاري لفندق «هليتون رمسيس» ضمن عملية التطوير عبر الإزالة، رد مدير صندوق تطوير العشوائيات: «ممكن إن شاء الله يبقى داخل في حتة التطوير وسيكون لأصحاب المحال التجارية تعويض بأماكن تجارية ولن يضار أحد أو يقل عن مستواه».

وأشار إلى أنه قرار عدم إزالة عقارات ماسبيرو لو اتخذ سيوفر على الدولة مبالغ طائلة تتجاوز المليار جنيه، «لكن نحن لا نبتغي إلا استكمال المشروع في أبهى صوره، ونحن ندرس دائماً ما هو في مصلحة المشروع والمكان وقبل كل ذلك مصلحة الناس».