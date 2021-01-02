«المجتمعات العمرانية»: تكلفة «مثلث ماسبيرو» مليار و800 مليون جنيه

قال كمال بهجت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن آخر الأعمال الإنشائية التي تتم في منطقة مثلث ماسبيرو مشروع السكن البديل، هو أنه يجري حالياً العمل بشكل كبير وذلك للانتهاء من 936 وحدة سكنية فى أبراج مثلث ماسبيرو بحلول 30 ديسمبر المقبل، نسعى للانتهاء منها بشكل كامل ونسلمها للصندوق الذي سيبدأ بعدها التعامل مع الملاك، وذلك في إطار مسؤولية الدولة في إعادة تطوير المنطقة والالتزام مع الملاك الذين أصروا على العودة لهذا المكان.

الدولة لديها مسؤولية في إعادة تطوير منطقة ماسبيرو

وأضاف بهجت، خلال لقائه مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الدولة لديها مسؤولية في إعادة تطوير المنطقة والالتزام مع الملاك الذين أصروا على العودة لهذا المكان، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو تصل لمليار و800 مليون جنيه، من بين إجمالى استثمارات بـ 10 مليارات جنيه في المنطقة.

3 شركات تعمل بمنطقة مثلث ماسبيرو على مدار 24 ساعة

وتابع، أن عمليات الإنشاءات بدأت منذ منتصف العام الماضي وسط جهود كبيرة وحلول خارج الصندوق حيث تم توفير 3 شركات للعمل بهذه المنطقة وتوفير كافة احتياجاتهم للعمل على مدار 24 ساعة.

التسليم النهائي لمشروع منطقة مثلث ماسبيرو سيكون بنهاية 2021

وأكد أن التسليم النهائي لمشروع السكن البديل سيكون بنهاية عام 2021، وأن المنطقة ستضم برجا استثماريا وآخر إداريا، وأبراج النيل التي تصل لـ 36 دورا، وهذا المشروع سيكون نقلة حضارية أفضل من أماكن أخرى في دول أخرى أوروبية.