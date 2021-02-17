الملايين بدون كهرباء بعد تعرض الولايات المتحدة لموجة ثلجية

انقطعت الكهرباء عن الملايين بعد تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لعاصفة شتوية شديدة والتي اجتاحت جنوب ووسط الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وأدى سوء الأحوال الجوية في العديد من الأماكن إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وجاءت درجات الحرارة المنخفضة بشكل قياسي من القطب الشمالي إلى عدة ولايات غير مستعدة لمثل هذا البرد القارس، وكانت ولاية تكساس هي الأكثر تضررًا، حيث دفعت ظروف الطقس البارد شركات المرافق إلى تنفيذ قرار انقطاع التيار الكهربائي المتناوب لوقف زيادة الحمل على شبكة الكهرباء بسبب زيادة الطلب، فيما تسببت العاصفة الشتوية في أربعة أعاصير على الأقل، جاءت مقرها بـ أتلانتا ، بما في ذلك إعصار في ولاية كارولينا الشمالية الساحلية في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين، وفقًا لموقع «weather.com».

وكان ضرب الإعصار الجزء الجنوبي بمقاطعة برونزويك في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، مما أثر بشكل خاص على مجتمعين ساحليين في المقاطعة، وقالت خدمات الطوارئ في مقاطعة برونزويك خلال بيان: «تشير التقديرات إلى تضرر ما لا يقل عن 50 منزلًا في الحادث وتضرر العديد من خطوط الكهرباء مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام أمريكية أشجارًا مقطوعة ومنازل سويت بالأرض وتحطم عدد من السيارات، وكان أكثر من أربعة ملايين شخص سواء في أماكن سكنية أوتجارية وصناعية بدون كهرباء في ولاية تكساس حتى صباح الثلاثاء، وفقًا لموقع التتبع «Poweroutage.us».

وفي عاصمة الولاية مدينة أوستن وصلت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر، وبالرغم من ذلك ظهرت مشاهد غير مألوفة في المدينة حيث بنى السكان المحليون رجال الثلج وإستمتعوا بالتزلج، وقال «مايكل» وهو أحد سكان مدينة أوستن لوكالة «فرانس برس»: «إنه أمر جميل أن ترى اللون الأبيض ولكنه خطير للغاية في نفس الوقت لأن الناس هنا لا يعرفون كيف يقودون السيارة حيث أنهم معتادون على القيادة بسرعة كبيرة».

وفي ولاية «ميسيسيبي»، استيقظ السكان ليكتشفوا أن الكثير من الولاية التي تقع في أعماق الجنوب قد تحولت إلى مناظر طبيعية مغطاة بالثلوج والجليد، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات كانت تكافح من أجل إخلاء الطرق، حيث لا توجد بها مجاري ثلج لأن الدولة نادرًا ما تحتاجها.

وتم ربط ما لا يقل عن 10 وفيات بالطقس السيئ الأخير، وحثت السلطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة السكان على توخي الحذر في التعامل مع الظروف المحفوفة بالمخاطر، وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان الطوارئ في تكساس يوم الأحد، حيث قدم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الإغاثة الحكومية.