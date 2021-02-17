استعدادا للمحليات.. دورات تدريبية بالإسماعيلية لتمكين الشباب والمرأة

أعلنت أحزاب سياسية بالإسماعيلية عقد عددا من الدورات التدريبية لتأهيل الشباب والمرأة وتمكينهم سياسيا، ونظم حزب حماة وطن بالإسماعيلية دورة تدريبية للكوادر السياسية لتأهيل الشباب للمجالس المحلية شملت تعريف الشباب بالمجالس المحلية ومهامها وآليات العمل من خلالها.

وقالت منى عباس، أمين اعلام الحزب بالإسماعيلية، إن الفعالية تضمنت ورشة عمل لبرنامج محاكاة لمجلس محلي محافظة لمناقشة أهم المشاكل بالمحافظة في نقاش مفتوح بين أعضاء الحزب.

وأضاف عمرو محمدين، أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسماعيلية، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا لانتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحزب يقدم العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للكوادر الشابة في جميع المحافظات استعداداً للانتخابات وفق الخطة الموضوعة والبرامج التأهيلية التي أوصت بها الهيئة العليا لضمان تمثيل الشباب والمرأة.

ولفت «محمدين»، إلى أنه يجري إعداد خطة لاحتياجات الدوائر والمشاكل التي تواجه المواطنين في المراكز والأحياء والقرى مشيراً إلى أن الحزب يعمل علي الاستعانة بالشباب من أبناء الإسماعيلية ممن لديهم خبرة في العمل العام.

وفي حزب مصر بلدي أعلن بلبل النحاس أمين عام الحزب بالإسماعيلية أن الحزب دشن برنامجا تأهيليا، أمس عبر تطبيق زوم، لأعضائه بغرض تأهيليهم للترشح في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ويستمر البرنامج حتى 28 فبراير الجاري ويشمل عدة دوررات في التنشئة السياسية وكيفية عمل إدارة الحكم المحلي.