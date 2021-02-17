أحمد جابر مديرا للقوى العاملة في الإسماعيلية

قرر وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، تعيين أحمد جابر مديراً لمديرية القوى العاملة في محافظة الإسماعيلية، بعد بلوغ مدير المديرية السابق نمر ضامن سن المعاش.

وعمل جابر مفتشاً بمكتب وزير القوى العاملة بمقر الوزارة بالقاهرة، خلال السنوات الماضية، فيما قالت مصادر مسؤولة، إن جابر رغم صغر سنه وعدم تجاوزه أربعين عاما تقريباً إلا أنه نجح في الوصول إلى عدة مناصب قيادية في وقت قياسي.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم بإشراف اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وبحسب بيان رسمي لمديرية القوى العاملة، فإن المبادرة توفر برنامج تدريبي لريادة الأعمال للتدريب على كيفية إقامة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر.

وطالب مديرية القوى العاملة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي سرعة التقدم بصورة من شهادة التأهيل الاجتماعي أو بطاقة الخدمات المتكاملة، وصورة المؤهل الدراسي وصورة البطاقة الشخصية بمقر مديرية القوى العاملة بشارع شبين الكوم أمام النادي الإسماعيلي.

ويحصل المتدرب علي دورة تدريبية لمدة 4 أيام يحصل المتدرب خلالها علي بدل وجبتين وبدل انتقال 400 جنيه وشهادة الاجتياز للدورة.

كما يحصل المتدرب علي تمويل للمشروعات بعد الدراسة والموافقة عليها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرة الى انه يتم استقبال الأوراق بمقر المديرية.