القوى العاملة تشارك بـ«برنامج هواوي» لدفع استراتيجية «مصر الرقمية»

شاركت اليوم وزارة القوى العاملة في المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج هواوي تكنولوجي التدريبي الرائد، المعروف باسم «بنك القدرات والمواهب»، الذي يهدف إلى المساهمة في دفع استراتيجية «مصر الرقمية» تحت شعار «الوصول -التدريب -المساهمة»، وذلك من خلال دمج جميع الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسؤولين الحكوميين، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.

وشارك بالمؤتمر وفد من الوزارة برئاسة حسين صبري، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، الذي أشار إلى أن المشاركة تأتي في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونيا، فضلا عن الاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتماشيا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

ونوه «صبري» إلى أن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع شركة «هواوي» العالمية في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري من الجنسين، وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتحسين المحتوى التدريبي بها بما يتوافق مع المعايير الدولية، التي يحتاجها سوق العمل العالمي، لضمان مستوى جيد للخريجين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال هذا العام، فضلا عن تكريم أفضل الجامعات والمدرسين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال برنامج ITB.

وتهدف شركة «هواوي» إلى تقديم تجربة فريدة وآمنة لكل المستخدمين، وستوفر بثا مباشرا من خلال الموقع الخاص بالمؤتمر، وسيتم نقل الحدث أيضا على صفحة الفيس بوك الخاصة بـ «iTB»، كما افتتحت الشركة 62 أكاديمية تعليمية لها في الجامعات الحكومية والخاصة في كل أنحاء الجمهورية، وصل عدد المدربين بها إلى 495 مدربا، منهم 341 حاصلا على شهادة.

وتم تدريب حوالي 7500 طالبا من كليات الهندسة والحاسب الآلي على يد المُدربين المعتمدين، منهم 3750 طالبا وخريجا، حاصلين على شهادات دولية معتمدة، فضلا عن تنظيم ملتقى توظيف أونلاين، بحضور 40 شركة عالمية ومصرية، وحوالي 1000 شاب لدعم عملية التوظيف بنماذج من المواهب الشبابية التي سوف تثري مجالات العمل المختلفة في المجتمع.

وشارك في المؤتمر المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي.