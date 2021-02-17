«الهلال الأحمر» يرفع درجة الجاهزية بمخازن الإغاثة تحسبا للسيول

قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، إنه تم رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى بمركز عمليات الطوارىء بمقره الرئيسي بالعاصمة وبكافة الأفرع بمحافظات الجمهورية تحسباً لأي تداعيات طارئة خلال موجة الطقس السيء المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

فرق الاستجابة تتواجد على مدار 72 المقبلة

وأضاف الناظر لـ"الوطن"، إن فرق الاستجابة تتواجد أثناء الطوارىء بكل فرع على مدار ٧٢ المقبلة المستعدة للتحرك الفوري والعاجل لتقديم خدمات الاسعافات الأولية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ انتشرت لتجوب المناطق المتعرضة لأمطار شديدة بمحافظة الإسكندرية منذ صباح أمس.

التحرك الفوري لتقديم الدعم والإسعاف اللازم

ولفت المدير التنفيذى للهلال الأحمر إلى أن فرق الانقاذ كلٌ في موقعه بمختلف أنحاء العاصمة متخذة وضع الاستعداد للتحرك الفوري لتقديم الدعم والإسعاف اللازم عند تلقي الإشارة من مركز عمليات الطوارىء.

من جانبها أوضحت لدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة.

تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية

ووجهت نيفين القباج، بتخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وأهمية التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، ومد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر التي من المتوقع أن تتضرر من السيول.

وأكد رامى الناظر، أنه تم رفع درجة الجاهزية والاستعداد للدرجة القصوى بالمخازن الإغاثية الاقليمية والفرعية تحسبا لتداعيات موجة الطقس السيء، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا ٢١٥ متطوعا للطوارىء تحت وضع الاستعداد بالأفرع بخلاف متطوعي فرق الانقاذ كل ٌ في موقعه، إلى جانب تلقى استغاثات الجهات والأفراد من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322.