أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر: مستقرة بعد التراجع

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، في مستهل المعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، الموافق 17 فبراير، بعد أن تراجعت في نهاية معاملات أمس الثلاثاء بحوالي 6 جنيهات.

وفي أسواق المال تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، في بداية تعاملات الأربعاء بنحو جنيه واحد فقط ، حيث وصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في محلات الصاغة، إلى حوالي 788 جنيهًا، مقابل 789 جنيهًا خلال تعاملات أمس، مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل المصنعية.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 898 و901 جنيه.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 786 و788 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الإربعاء بين 6288 إلى 6304 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 898.286 إلى 900.571 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 27937 و28008 جنيهًا.

البورصة وسعر الصرف يتحكمان في سعر الذهب

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ترتبط في مصر بعاملين فقط، وهما سعر التداول في البورصات والأسواق العالمية، وتعتبر بورصة لندن هي الأقرب للتداول في مصر، مضيفًا أن العامل الثاني هو سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

وأضاف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بوجود تحفيزات متعلقة بالاقتصاد، جعلت المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار في العملة الخضراء، ما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس.

يذكر أن أسعار الذهب تتغير في العالم، كل عدة دقائق بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا.