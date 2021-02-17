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محمود مسلم

عاجل.. أمريكا ترصد 1299 إصابة بالسلالات المتحوّرة من فيروس كورونا

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أ ش أ
09:09 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
إصابات كورونا فى أمريكا

إصابات كورونا فى أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنَّه تمّ رصد ما لا يقل عن 1299 حالة إصابة بالسلالات المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنَّ الغالبية العظمى من هذه الحالات هي للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تمّ العثور عليها في 41 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة.

وأوضحت أنَّه تمّ رصد 19 حالة من السلالة الجنوب أفريقية في تسع ولايات، إضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تمّ رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوما.

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