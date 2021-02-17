استجابة لـ«الوطن».. الوزراء يأمر برعاية الطفل يوسف بعد فقدانه السمع

استجاب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لما نشرته« الوطن»، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:«يوسف».. 4 سنوات من فقدان السمع.. والحل «20 ألف جنيه»..والده: «حياة ابنى مهددة بانتكاسة.. ولا أملك ثمن قطعة غيار لجهاز N6»، حيث أمر الدكتور مدبولي، برعاية الطفل طبياً وصيانة الجهاز الخاص به، على نفقة التأمين الصحي.

والده:« تلقيت اتصالات وذهبت لعمل تقرير طبي

وأجرى طبيبان من مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي، اتصالاً هاتفياً بحسن عودة، والد الطفل يوسف، الذي شرح معاناة ابنه الممتدة عبر4 أعوام حتى بعد عملية زرع قوقعة على نفقة الدولة، ووجهاه إلى الدكتور محمد إبراهيم ، بفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، الذي استقبل الطفل ووالده بحفاوة كبيرة، مؤكداً عمل كل ما يلزم له بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحي.

وقال والد الطفل، إنه فوجئ باتصالات هاتفية من مجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي، عقب نشر «الوطن»، قصته وجرى توجيهه لعمل تقرير طبي بمستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة التابع للتأمين الصحى في القاهرة وتقرير لغوي تمهيداً لبدء الإجراءات اللازمة لصيانة جهاز« N6»، الذي يتكلف نحو 20 ألف جنيهاً.

وأضاف عودة: «لم اتخيل الاستجابة السريعة بعد نشر الوطن، والحمدلله وشكراً فعلاً من قلبي وربنا يتمها على خير ويصلحوا الجهاز لابني لأنه مهدد بفقد السمع مرة أخرى».

وتابع: «الناس تواصلت معايا من مجلس الوزراء، وأبلغوني اهتمام رئيس الوزراء وجرى عرض حالتي على مدير الغرفة المركزية لمشروع قوائم الانتظار ولجنة زرع القوقعة، وكان القرار أنهم وجهوني لعمل تقرير طبي ولغوي تمهيداً لمساعدتي وبيتابعوا معايا، إمبارح عملت الجواب في القاهرة ومجلس الوزراء كان متابع معايا لحظة بلحظة، وبتمنى إن الموضوع يخلص إن شاء الله».